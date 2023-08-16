Аналиитик Беляев прогнозирует постепенный рост курса доллара до 110 рублей

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Доллар США продолжит укрепляться, так как фундаментальные причины снижения курса рубля по отношению к американской валюте не устранены. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Кандидат экономических наук считает, что недавний скачок доллара не является пределом. Эксперт обратил внимание на то, что Центральный банк России мог бы увеличить ключевую ставку до 12%, что помогло бы пресечь снижение курса рубля, но этого не произошло.
Беляев отмечает, что основа для нынешних событий была заложена еще весной. Развитие ситуации спровоцировали неверные действия ЦБ.
«Центральный Банк вместо того, чтобы поддержать экономику, исходит из очень поверхностного представления о курсообразовании», — считает эксперт.
В ближайшем будущем корректировка валютного курса продолжится. Если это произойдет, то рубль вновь может склониться к медленному и плавному снижению курса по отношению к доллару. Аналитик прогнозирует, что курс доллара повысится до 110 рублей. Улучшить положение вещей может лишь вмешательство в экономику, подчеркнул Беляев.
Он советует закупать доллары для инвестирования или формирования сбережений. Такая тактика вряд ли принесет большую прибыль, но защитит от инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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