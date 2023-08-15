АТОР: две трети туристов негативно относятся к курортному сбору

62% российских туристов не поддерживают введение курортного сбора, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. При этом 31 % опрошенных не видят в налоге никакой проблемы. Еще 37 % заявили, что готовы платить курортный сбор, но все же этим недовольны. 25 % туристов не желают платить налог, поэтому готовы изменить регион и формат отдыха. 7 % опрошенных не выбрали ни один из вариантов ответа.

Некоторые путешественники негативно относятся к такому платежу, так как не желают переплачивать. Другим не нравится сама необходимость дополнительных растрат за отдых внутри страны. Противники курортного сбора заявляют, что стоимость отдыха заметно ударит по семейному бюджету. Так, при максимальной ставке 100 рублей в сутки за поездку семьи в составе пяти человек придется платить на 3,5 тысячи рублей больше. Как альтернативный вариант многие предлагают вводить курортный сбор только для иностранных граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»