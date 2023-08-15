Экономист Константин Церазов: россиянам стоит рассмотреть вложения в акции и депозиты

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Российский экономист посоветовал соотечественникам вкладываться в депозиты. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В то время, когда курс рубля стремительно снижается, для россиян как никогда вопрос сохранения и приумножения собственных сбережений стал актуальным. По мнению экономиста Константина Церазова, даже в периоды высоких инфляций золото всегда считалось защитным активом. В то же время у этого вложения есть весомый минус: он не генерирует регулярного дохода и на его хранение нужно тратить деньги.
А вот акции или облигации могут стать более выгодным инструментом для защиты от инфляции. Поэтому экономист посоветовал соотечественникам присмотреться к ним в условиях сегодняшней реальности.
«В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублевые депозиты», — предложил Церазов.
Он также отметил, что из-за слабой динамики в условиях высоких ставок цена на золото в долларах вырастет всего на 2,5%. И при возможной стабилизации курса национальной валюты рост рублевой стоимости золота будет незначительным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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