Экономист Константин Церазов: россиянам стоит рассмотреть вложения в акции и депозиты

Российский экономист посоветовал соотечественникам вкладываться в депозиты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В то время, когда курс рубля стремительно снижается, для россиян как никогда вопрос сохранения и приумножения собственных сбережений стал актуальным. По мнению экономиста Константина Церазова, даже в периоды высоких инфляций золото всегда считалось защитным активом. В то же время у этого вложения есть весомый минус: он не генерирует регулярного дохода и на его хранение нужно тратить деньги.

А вот акции или облигации могут стать более выгодным инструментом для защиты от инфляции. Поэтому экономист посоветовал соотечественникам присмотреться к ним в условиях сегодняшней реальности.

«В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублевые депозиты», — предложил Церазов.

Он также отметил, что из-за слабой динамики в условиях высоких ставок цена на золото в долларах вырастет всего на 2,5%. И при возможной стабилизации курса национальной валюты рост рублевой стоимости золота будет незначительным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»