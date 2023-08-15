Эксперт Вавилов: Доллар и евро без новых мер в сентябре могут стоить 110 и 120 рублей

Сегодня, 11:14

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Эксперт Вавилов: Доллар и евро без новых мер в сентябре могут стоить 110 и 120 рублей
Фото из открытых источников

Доллар и евро без новых мер воздействия уже в сентябре могут пробить психологические барьеры, укрепившись до 110 и 120 рублей соответственно. Таким прогнозом поделился аналитик «Total Research» Николай Вавилов, передает «Российская газета».

Четырнадцатого августа курс валют стал шокирующим для россиян, ибо доллар повысился до 100 рублей. Регулятор из-за шального курса был вынужден собирать экстренное заседание. На нем была повышена ключевая ставка. Курсы валют на предпринятую меру отреагировали практически сразу. «Американец» уже опустился до 94,6 рубля, а «европеец» откатился до 103,2 рубля.

В то же время многие финансовые аналитики считают повышение ключевой ставки полумерой. Одного такого рычага недостаточно для укрепления национальной валюты. Эксперт Вавилов убежден, что и дальнейшее ужесточение монетарной политики вряд ли поможет рублю укрепиться.

Главная проблема стоимости российских денег сейчас в нехватке на рынке валюты в силу снижения экспорта.

Ликвидность по экспортным контрактам серьезно просела после перехода на расчеты в национальных валютах. При этом параллельно растет отток капитала.

Вавилов допустил, что поддержать российский рубль может приближающийся налоговый период. Кроме того, подорожание нефти скажется на увеличении валютной выручки у экспортеров.

В целом прогноз данного эксперта для российской валюты выдержан в нерадужных оттенках. Он убежден, что рубль незначительно укрепился только до конца августа. С приходом сентября национальная валюта снова начнет демонстрировать падение — возможно, даже до рекордного уровня в 110 рублей за доллар.

Остановить этот процесс могут только такие меры, как ограничения на вывод капитала и обязательная продажа валютной выручки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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