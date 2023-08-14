Экономист Зубец заявил, что повышение ключевой ставки не может спасти курс рубля

Повышение ключевой ставки никак не влияет на курс валют, поэтому и не может помочь рублю укрепиться. Добиваться этого надо посредством применения другого инструмента. Об этом в беседе с НСН заявил проректор Финансового университета при правительстве, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Специалист говорит, что с целью укрепления рубля стоит ввести обязательную продажу экспортной выручки. В минувшем году к этому инструменту в России уже прибегали. Тогда он сработал и помог опустить курс до 65 рублей за один американский доллар.

«Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку», — сказал Зубец.

Экономист добавил, что сейчас многие компании - те же зернотрейдеры оставляют ее за границей, а в РФ ее попросту не завозят.

Зубец считает, что в случае введения обязательной продажи валютной выручки курс получится стабилизировать в пределах 75-85 рублей за доллар. Ожидать, что в 2023-ем году он вернется на отметку 65, не стоит - в сложившихся условиях это «вряд ли».

А меж тем некоторые эксперты считают, что курс 100 рублей за доллар еще не предел и вскоре, после непродолжительного укрепления, национальная валюта может еще больше ослабнуть. Реальный курс доллара может быть на уровне 106 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»