Спрос на американский доллар в России резко вырос на фоне повышения Центробанком ключевой ставки

На фоне новостей об экстренном заседании Центробанка России, где была повышена ключевая ставка с 8,5 сразу до 12%, в РФ более чем вдвое вырос спрос на покупку доллара. На это обратило внимание агентство «Ура» , ознакомившись со вторничными данными Мосбиржи.

Согласно источнику, предложений на покупку доллара (спрос) было зафиксировано 22,7 тысячb, тогда как на продажу (предложение) — всего 10,5 тысяч.

Данные приведены по состоянию на 10:47 по мск. На тот момент курс «американца» держался в диапазоне 96,5-98 рублей.

Невзирая на то, что регулятор прибег к экстренным мерам и решился на повышение ключевой ставки до 12%, национальная валюта, после непродолжительного укрепления на фоне новостей о заседании ЦБ РФ, продолжила свое падение.

14 августа один американский доллар на Мосбирже пробивал психологическую отметку в 100 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»