Спрос на американский доллар в России резко вырос на фоне повышения Центробанком ключевой ставки

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На фоне новостей об экстренном заседании Центробанка России, где была повышена ключевая ставка с 8,5 сразу до 12%, в РФ более чем вдвое вырос спрос на покупку доллара. На это обратило внимание агентство «Ура», ознакомившись со вторничными данными Мосбиржи.
Согласно источнику, предложений на покупку доллара (спрос) было зафиксировано 22,7 тысячb, тогда как на продажу (предложение) — всего 10,5 тысяч.
Данные приведены по состоянию на 10:47 по мск. На тот момент курс «американца» держался в диапазоне 96,5-98 рублей.
Невзирая на то, что регулятор прибег к экстренным мерам и решился на повышение ключевой ставки до 12%, национальная валюта, после непродолжительного укрепления на фоне новостей о заседании ЦБ РФ, продолжила свое падение.
14 августа один американский доллар на Мосбирже пробивал психологическую отметку в 100 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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