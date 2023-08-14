Экономист Николай Кульбака посоветовал россиянам покупать валюту в наличных

Сегодня, 11:39

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Экономист Николай Кульбака посоветовал россиянам покупать валюту в наличных
Фото из открытых источников

Экономист Николай Кульбака рекомендует россиянам не тратить валюту.

Он отметил, что рубль сейчас будет кол****ься и не исключает его дальнейшее падение, пишет «Царьград». В начале недели доллар поднялся выше 100 рублей. Сейчас официальный курс составляет 97,4 рубля за доллар.

Кульбака рекомендует сейчас хранить деньги в банке. Он уверен, что скупать валюту на длительное хранение не выгодно. При этом признает, что валюта остается действительно одним из самых доступных и надежных для рядовых россиян способов хранить свои накопления. Тем не менее, он уверен, что при покупке валюты можно потерять на комиссии.

«Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях», — заявил аналитик.

Стоит отметить, что рубль падал так сильно в прошлом году после начала «военной спецоперации». Сейчас же снова политическая ситуация негативно сказалась на российской валюте. Эксперты говорят о том, что инфляция будет усиливаться при слабом рубле и подорожают все товары, в том числе отечественного производства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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