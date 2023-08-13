Ситуация в китайской экономике ухудшилась сильнее прогнозов

Аналитики Bloomberg сообщили о том, что в экономике Китая продолжают развиваться негативные тенденции.

Спад на рынке недвижимости наблюдается уже несколько месяцев и это тоже один из сигналов проблем в экономике, уверены эксперты.

По прогнозам экспертов, в лучшем случае сейчас стоит ожидать умеренного роста промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал.

Ситуация усугубляется непогодой, которая ухудшила урожайность, но также плохо повлияла на строительные работы. К тому же многие объекты пострадали от наводнений, спровоцированных проливными дождями.

Чтобы стабилизировать экономику и вывести ее в стабильный рост, Пекин, судя по всему, будет еще больше вводить монетарные и фискальные стимулы.

Как отметили эксперты ранее, из-за спада экономики Китая там наблюдается снижение цен, что выгодно другим странам, поскольку появляется возможность закупать товары в Китае дешевле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»