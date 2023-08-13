Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали об особенностях туристов РФ

Отельеры из Таиланда, Вьетнама и Бали рассказали о том, почему ценят туристов из России.

После того как для россиян стало проблемой добраться в Европу, так как санкционные ограничнеия в отношении РФ затронули авиасообщение, а визы страны ЕС выдают неохотно, среди российских туристов выросла популярность азиатских стран.

Россияне не только покупают туры в Азию, но и начали скупать недвижимость. Например, на Пхукете на 82% за прошлый год выросли продажи недвижимости для иностранцев, и 50% из проданной недвижимости принадлежит теперь гражданам РФ.

Увеличилось число российских туристов и на Бали. Многие из них ищут возможность отдохнуть по системе «все включено», а немалая часть готова платить за персонализированный сервис.

Генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc (Вьетнам) Срирам Кайласам отмечает постепенный прирост туристов из РФ. Он отметил, что россияне путешествуют в течение всего года. Во Вьетнаме они знакомятся с местной кухней, рынками, уличной едой.

Стоит отметить, что многие граждане РФ недовольны тем, что лишились возможности отдыхать в Европе из-за санкций. При этом турецкие курорты сейчас тоже не самые доступные из-за роста курса доллара к рублю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»