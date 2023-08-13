Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали об особенностях туристов РФ

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
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Отельеры из Таиланда, Вьетнама и Бали рассказали о том, почему ценят туристов из России.
После того как для россиян стало проблемой добраться в Европу, так как санкционные ограничнеия в отношении РФ затронули авиасообщение, а визы страны ЕС выдают неохотно, среди российских туристов выросла популярность азиатских стран.
Россияне не только покупают туры в Азию, но и начали скупать недвижимость. Например, на Пхукете на 82% за прошлый год выросли продажи недвижимости для иностранцев, и 50% из проданной недвижимости принадлежит теперь гражданам РФ.
Увеличилось число российских туристов и на Бали. Многие из них ищут возможность отдохнуть по системе «все включено», а немалая часть готова платить за персонализированный сервис.
Генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc (Вьетнам) Срирам Кайласам отмечает постепенный прирост туристов из РФ. Он отметил, что россияне путешествуют в течение всего года. Во Вьетнаме они знакомятся с местной кухней, рынками, уличной едой.
Стоит отметить, что многие граждане РФ недовольны тем, что лишились возможности отдыхать в Европе из-за санкций. При этом турецкие курорты сейчас тоже не самые доступные из-за роста курса доллара к рублю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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