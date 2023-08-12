Профессор Ведута: падение курса рубля повлияет на многие сферы жизни россиян

Падение курса рубля затрагивает многие сферы жизни, и россияне это чувствуют. Так профессор МГУ Елена Ведута прокомментировала слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что на курс доллара россияне вообще не обращают внимание.

Ведута обратила внимание, что падение курса национальной валюты приводит к тому, что все импортные товары повышаются в цене. Так, подорожали билеты на самолеты и заграничный отдых. Если раньше россияне были уверены, что покупают качественный автомобиль с обслуживанием. Теперь они могут купить по высоким ценам машины без гарантий.

По мнению Ведуты, в ближайшее время нет факторов, которые могли бы способствовать укреплению рубля, и его стоимость будет продолжать снижаться.

Финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что если не будут внесены коррективы, то падение курса рубля по отношению к доллару продолжится. Аналитик прогнозирует, что курс доллара может достичь отметки в 120 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»