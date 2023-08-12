Профессор Ведута: падение курса рубля повлияет на многие сферы жизни россиян

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Падение курса рубля затрагивает многие сферы жизни, и россияне это чувствуют. Так профессор МГУ Елена Ведута прокомментировала слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что на курс доллара россияне вообще не обращают внимание.
Ведута обратила внимание, что падение курса национальной валюты приводит к тому, что все импортные товары повышаются в цене. Так, подорожали билеты на самолеты и заграничный отдых. Если раньше россияне были уверены, что покупают качественный автомобиль с обслуживанием. Теперь они могут купить по высоким ценам машины без гарантий.
По мнению Ведуты, в ближайшее время нет факторов, которые могли бы способствовать укреплению рубля, и его стоимость будет продолжать снижаться.
Финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что если не будут внесены коррективы, то падение курса рубля по отношению к доллару продолжится. Аналитик прогнозирует, что курс доллара может достичь отметки в 120 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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