Последствия аномальной жары в Европе почувствовала еще одна страна

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Аналитики Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU) опасаются того, что Великобритания может столкнуться с дефицитом овощей и фруктов из-за аномальной жары. Об этом пишет издание The Guardian, передает Лента.ру.
В Средиземноморье продолжается сильная засуха, из-за чего может быть низкий урожай капусты, брокколи, клубники, огурцов, помидоров, лука и других популярных в Королевстве продуктов здорового питания. Также могут стать дефицитными лимоны, сладкие перцы, апельсины и виноград.
Одним из основных поставщиков фруктов и овощей в Великобританию является Испания. Но сейчас эта страна переживает сильнейшую засуху. Если возникнет нехватка овощей и фруктов, это может спровоцировать продовольственную инфляцию в Великобритании.
Министерство финансов Великобритании уже разрабатывает план по борьбе с инфляцией, который предполагает то, что будут взяты под контроль цены на топливо и продукты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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