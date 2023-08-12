Последствия аномальной жары в Европе почувствовала еще одна страна

Аналитики Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU) опасаются того, что Великобритания может столкнуться с дефицитом овощей и фруктов из-за аномальной жары. Об этом пишет издание The Guardian, передает Лента.ру.

В Средиземноморье продолжается сильная засуха, из-за чего может быть низкий урожай капусты, брокколи, клубники, огурцов, помидоров, лука и других популярных в Королевстве продуктов здорового питания. Также могут стать дефицитными лимоны, сладкие перцы, апельсины и виноград.

Одним из основных поставщиков фруктов и овощей в Великобританию является Испания. Но сейчас эта страна переживает сильнейшую засуху. Если возникнет нехватка овощей и фруктов, это может спровоцировать продовольственную инфляцию в Великобритании.

Министерство финансов Великобритании уже разрабатывает план по борьбе с инфляцией, который предполагает то, что будут взяты под контроль цены на топливо и продукты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»