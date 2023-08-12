Цены на рис в мире могут установить новый рекорд из-за наводнений в Китае

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Из-за наводнения в Китае мировые цены на рис могут установить новый рекорд.
В трех провинциях КНР, на долю которых приходится 23% производства риса в стране, высока вероятность наводнений. В этих регионах поля уже затоплены из-за обильных дождей и тайфунов. Это означает, что урожайность риса заметно снизится, отмечают эксперты Fitch. Проливные дожди в северо-восточном регионе Китая окажут давление на и без того высокие мировые цены на рис.
Стоит сказать, что в Пекине произошло самое сильное наводнение за последние 140 лет.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость зерна за последние 15 лет выросла до самого высокого уровня. В итоге стоимость тайского белого риса подскочила до 648 долларов за тонну, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. За последний год стоимость риса выросла на 50%. Это произошло в том числе и после того, как индийские власти запретили экспорт зерна, кроме басмати. Эмбарго затронуло около 80% поставок. Из-за засухи другие азиатские страны начали сокращать посевные площади под рис.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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