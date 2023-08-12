Hh.ru: в РФ не хватает работников из-за низких зарплат

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О том, почему в РФ сейчас наблюдается низкий темп заполняемости рабочих мест, рассказали в «Headhunter».
Опрос, проведенный сервисом по поиску работы, показал, что работодатели предлагают низкие зарплаты, пишет «Коммерсант».
44% участников опроса сообщили, что в их компаниях дефицит кадров. 33% уверены, что это следствие отсутствия роста брендов. 27% заявляют, что компании предъявляют завышенные требования к кандидатам. 25% уверены, что кандидаты не выбирают вакансии из-за непривлекательных условий труда. 18% отметили непривлекательность отрасли бизнеса компании, из-за чего мало кандидатов, которые бы хотели устроиться по предложенной вакансии.
22% считают причиной низких темпов заполнения рабочих мест геополитические факторы. 55% уверены, что в стране не хватает специалистов с нужными навыками, а 54% связали существующую динамику с демографической ситуацией.
В опросе приняли участие почти 500 представителей российских компаний, а также сторонние рекрутеры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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