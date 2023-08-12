Эксперт правительства Германии Гримм призвала жителей готовиться к трудным временам

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Член экспертного совета кабинета министров Германии по экономическому развитию Вероника Гримм призвала немцев готовиться к трудным временам. Такое предостережение она объяснила нынешней стагнацией в экономике.
«В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты», — заявила Гримм.
По ее словам, ситуация с поставками газа в Германии может ухудшиться, несмотря на то, что в стране построены терминалы для приема сжиженного природного газа. В период очень низкого или даже отрицательного роста экономики граждане должны быть готовыми к непростым временам, заявила Гримм. По ее мнению, в таких условиях можно говорить о «реальных потерях» для жителей страны.
Она также подчеркнула, что некоторые европейские государства все еще закупают российский газ, и если поставки прекратятся, Германии придется оказать им помощь. Гримм также сказала, что для предстоящей зимы будет свойственно то, что и для прошлой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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