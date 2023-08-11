Россия приняла разумное решение по рублевому счету

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий специальный порядок платежей по внешнеторговым контрактам. Этот документ направлен на укрепление механизмов защиты продовольственного экспорта от недружественных стран. Так, с 1 января можно будет рассчитываться специальными валютами типа «З».

Механизм таких платежей заключается в том, что зарубежные компании переводят иностранную валюту на свой счет и продают ее уполномоченному банку. Банк конвертирует ее в валюту «З» и отправляет резиденту. Этот механизм имеет ряд преимуществ. Прежде всего, он позволяет избежать санкций и снижает зависимость от валют недружественных стран.

Кроме того, иностранный покупатель, который откроет спецсчет, получит доступ к российским экспортерам сельхозпродукции без бюрократических проволочек. Специальный счет типа «З» нельзя заблокировать и арестовать. Это защитит дружественные страны от санкций, а рубль не зависнет в иностранных банках. По такой же схеме Россия сейчас торгует газом, обходя санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»