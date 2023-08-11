Россия приняла разумное решение по рублевому счету

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий специальный порядок платежей по внешнеторговым контрактам. Этот документ направлен на укрепление механизмов защиты продовольственного экспорта от недружественных стран. Так, с 1 января можно будет рассчитываться специальными валютами типа «З».
Механизм таких платежей заключается в том, что зарубежные компании переводят иностранную валюту на свой счет и продают ее уполномоченному банку. Банк конвертирует ее в валюту «З» и отправляет резиденту. Этот механизм имеет ряд преимуществ. Прежде всего, он позволяет избежать санкций и снижает зависимость от валют недружественных стран.
Кроме того, иностранный покупатель, который откроет спецсчет, получит доступ к российским экспортерам сельхозпродукции без бюрократических проволочек. Специальный счет типа «З» нельзя заблокировать и арестовать. Это защитит дружественные страны от санкций, а рубль не зависнет в иностранных банках. По такой же схеме Россия сейчас торгует газом, обходя санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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