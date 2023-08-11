Финансист Эван Голованов назвал условия, которые сделают биткоин мировой резервной валютой

Роль криптовалюты растет с каждым годом и эксперты уже обсуждают возможность того, что эта криптовалюта станет мировой резервной валютой вместо доллара.

Финансовый эксперт Эван Голованов отметил, что биткоин действительно могут включить некоторые страны в структуру золотовалютного резерва, пишет РГ. Мотивы у стран могут отличаться.

Будут государства, которые стремятся к созданию альтернативных активов вне традиционных централизованных финансовых систем. Кроме того, некоторые страны могут искать способы проводить международные расчеты, обходя ограничения, которые накладываются на традиционные финансовые операции.

Эксперт отметил, что битокин децентрализован, его не могут блокировать третьи страны. Однако включение биткоина в золотовалютные резервы может столкнуться с сопротивлением со стороны международных организаций. В частности, против может быть МВФ.

Для некоторых стран биткоин не будет состоятельным инструментом. Речь идет о странах, валюты которых сейчас входят в число наиболее используемых в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»