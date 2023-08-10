Аналитики РФ оценили, какую долю займет цифровой рубль в расчетах физлиц

Цифровой рубль вряд ли сможет занять существенную долю в расчетах россиян, полагают российские эксперты.

В ближайшей перспективе он действительно будет внедряться активно в финансовую жизнь россиян, но все же общие объемы его применения будут незначительными, пишет РИА Новости.

За три года в лучшей перспективе им начнет пользоваться население для расчетов, но с большей вероятностью его будут применять, когда иных вариантов расчета не будет. Об этом говорит директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын.

Тем не менее государство начнет его навязывать гражданам, используя, например, для выплат и тендеров. Но для этого необходимо будет сделать, чтобы цифровой рубль также работал в оффлайн-режиме.

Скорее всего цифровой рубль начнут использовать для трансграничных переводов, что особенно актуально в условиях санкций и ограниченного доступа к международной системе межбанковских расчетов SWIFT.

Напомним, 15 августа в РФ запускают тестирование операций с цифровым рублем. Изначально в тестирование включат ограниченный круг клиентов 13 банков-участников этого проекта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»