РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно

В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту.
Сложилась на рынке ситуация, когда возник дефицит неличных и депозитных средств, пишет РИА Новости. Как отмечают эксперты, сейчас многие стремятся сдать доллар подороже, чтобы заработать на курсе.
Тем не менее доллар уже достиг 99 рублей, а евро – 109 рублей. Центробанк при этом временно отказался от приобретения валюты для ФНБ. Поэтому фактически не влиял на курс рубля.
За июль в РФ объем долларовой наличности у населения сократился до 96,6 миллиарда, то есть на 0,2%. Поэтому эксперты полагают, что многие сдавали валюту на фоне выгодного курса.
«В условиях неопределенности россияне предпочитают хранить средства в вещественной форме, то есть приобретая товары», — рассказал финансовый аналитик Артем Звездин.
При этом эксперты отмечают, что власти сделали все, чтобы россиянам было невыгодно хранить накопления в долларах и евро. Продолжают действовать ограничения на снятие наличности. Ввести валюту недружественных стран на свой счет тоже стало непросто.
Но в то же время ЦБ добился того, чтобы доходность рублевых вкладов росла, и сейчас она составляет 11%. Также выгодно вкладывать деньги в недвижимость. Эти варианты они считают более подходящими для хранения накоплений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...Подробнее
Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве. ВСУ удалось добиться...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее