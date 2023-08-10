РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно

Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту.

Сложилась на рынке ситуация, когда возник дефицит неличных и депозитных средств, пишет РИА Новости. Как отмечают эксперты, сейчас многие стремятся сдать доллар подороже, чтобы заработать на курсе.

Тем не менее доллар уже достиг 99 рублей, а евро – 109 рублей. Центробанк при этом временно отказался от приобретения валюты для ФНБ. Поэтому фактически не влиял на курс рубля.

За июль в РФ объем долларовой наличности у населения сократился до 96,6 миллиарда, то есть на 0,2%. Поэтому эксперты полагают, что многие сдавали валюту на фоне выгодного курса.

«В условиях неопределенности россияне предпочитают хранить средства в вещественной форме, то есть приобретая товары», — рассказал финансовый аналитик Артем Звездин.

При этом эксперты отмечают, что власти сделали все, чтобы россиянам было невыгодно хранить накопления в долларах и евро. Продолжают действовать ограничения на снятие наличности. Ввести валюту недружественных стран на свой счет тоже стало непросто.

Но в то же время ЦБ добился того, чтобы доходность рублевых вкладов росла, и сейчас она составляет 11%. Также выгодно вкладывать деньги в недвижимость. Эти варианты они считают более подходящими для хранения накоплений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»