Эксперты РФ рассказали, когда россияне увидят доллар по 100 рублей

Накануне доллар поднялся до 99 рублей и россияне опасаются, что на следующей неделе он может быть уже дороже 100 рублей.

Евро, к слову, пробил отметку в 100 рублей и торговался на уровне 109 рублей, пишет «МК».

В 2022 году уже такой скачек был, и тогда его спровоцировало начало «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Но правительству и Центробанку удалось добиться того, чтобы рубль укрепился. Хотя для этого пришлось ввести множество ограничений на валютном рынке.

Сейчас, как утверждает глава правительства РФ Михаил Мишустин, российская экономика вышла на положительные значения. ВВП, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года ожидается рост на 4,6%.

Однако, на валютном рынке эти достижения незаметны. Рубль продолжает слабеть. Эксперты говорят о том, что у этого несколько факторов и некоторые из них продолжают негативно влиять на рубль.

В числе таких факторов – ограничения на продажу российской нефти, отказ европейцев от российского газа, падение цен на многие виды сырья, которое РФ поставляет на международный рынок, сокращение внешних инвестиций.

Эксперты опасаются, что следующая неделя может быть еще более сложной для рубля и российская валюта продолжит падать к доллару. Курс выше 100 рублей за доллар может быть уже во вторник.

При этом, как отмечают аналитики, стоит ожидать роста цен на все группы товаров, завозимых из-за рубежа, либо при производстве которых используется импортное сырье. Поэтому инфляция будет усиливаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»