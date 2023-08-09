В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу

Сегодня, 11:49

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В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу
Фото из открытых источников

Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева.

Она отметила, что важно использовать фильтры сайтов при поиске путевок. Лучше не задавать конкретную дату, а выбирать временный интервал, наиболее подходящий для отдыха. В таком случае поиск предложит несколько вариантов и можно будет выбрать самый подходящий из них.

Также стоит понимать, что некоторые путевки дешевые не из-за плохих условий проживания, а потому, что их необходимо срочно продать.

Часто возникает ситуация, когда туроператор не заполнил посадку на самолет, и свободное место в бизнес-классе могут отдать пассажиру из «эконома». А это даст возможность быстрее продать путевку с билетом в эконом-классе.

Туры также дешевеют в низкий сезон, который в разных уголках планеты начинается в разное время.

Поэтому можно подобрать неплохой вариант за приемлемую цену, уверена Голубева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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