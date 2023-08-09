В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу

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Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева.
Она отметила, что важно использовать фильтры сайтов при поиске путевок. Лучше не задавать конкретную дату, а выбирать временный интервал, наиболее подходящий для отдыха. В таком случае поиск предложит несколько вариантов и можно будет выбрать самый подходящий из них.
Также стоит понимать, что некоторые путевки дешевые не из-за плохих условий проживания, а потому, что их необходимо срочно продать.
Часто возникает ситуация, когда туроператор не заполнил посадку на самолет, и свободное место в бизнес-классе могут отдать пассажиру из «эконома». А это даст возможность быстрее продать путевку с билетом в эконом-классе.
Туры также дешевеют в низкий сезон, который в разных уголках планеты начинается в разное время.
Поэтому можно подобрать неплохой вариант за приемлемую цену, уверена Голубева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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