Нихао! Первые китайские туристы едут к нам в РФ, а российские — в Поднебесную

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум
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В Россию едут первые туристы из Китая уже без виз, а путешественники из РФ могут посещать Китай тоже в безвизовом режиме.
Пока это только групповые поездки, и туры предоставляются несколькими компаниями.
Пекин опубликовал список российских туроператоров, которые имеют право работать по этому соглашению, пишет РИА «Новости». Важно учитывать, что при пересечении границы обязательно будут сниматься отпечатки пальцев.
Планируется, что первая группа путешественников из Китая, не получая виз, посетит Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с его достопримечательностями.
Как отмечают эксперты, возможность безвизовых путешествий позволят активнее развивать туристическую отрасль как Китая, так и РФ, а также сделает более широким обмен культурным опытом между странами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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