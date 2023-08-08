Доля просроченных микрозаймов в РФ резко выросла к началу лета

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В России существенно выросла доля просроченных микрозаймов. Информация об этом содержится в данных, которые предоставляет «Скоринг Бюро», передает РБК.
Исходя из информации, предоставленных организацией, уровень проблемных долгов сопоставим с пиковыми показателями октября – ноября прошлого года. Пик просрочки в прошлом году связываю с проведением в стране мобилизации.
Микрофинансовые организации утверждают, что ситуация с предоставлением микрозаймов остается стабильной. И они не ощущают существенных проблем, связанных с увеличением числа займов с просрочкой.
Тем не менее, доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой более 90 дней достигла к июню 46,4% от всех выданных ссуд. Скачок доли просрочки случился в мае-июне и стал самым заметным с начала пандемического 2020 года.
По итогам минувшего года в РФ доля заемщиков с двумя и более кредитами впервые выросла до 50%. Растет также число заемщиков с тремя и четырьмя кредитами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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