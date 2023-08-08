РСТ: у российских туристов резко вырос интерес к летним поездкам на Кубу

Россияне стали активнее покупать туры на Кубу нынешним летом. Об этом сообщает РСТ, отмечая, что традиционно популярностью пользуется пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану, передает РИА «Новости».

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова сообщила, что Куба уже в десятке самых популярных направлений у россиян. Туры на Кубу раскуплены на месяц вперед и уже бронируются путевки на новогодние праздники.

Представители турбизнеса отмечают, что растет также спрос на туры в Гавану, хотя туда все же пока ездит не так много туристов, как на Кубу.

Отметим, из РФ на Кубу возобновились регулярные рейсы с 1 июля текущего года. Добраться туда можно за 13,5 часов в среднем, поскольку из-за санкций самолеты российских авиакомпаний летают через нейтральные воды.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысяч рублей в августе в одну сторону. Билеты на сентябрь будут стоить от 70 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»