РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум
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Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля.
Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА Новости. К концу лета увеличивается «валютный голод», и это влечет дальнейшее его падение к доллару и евро.
С начала текущего года рубль относительно доллара упал на 57%, а относительно евро – на 73%. Причина падения — сокращение экспорта и увеличение импорта. Россия уже не может зарабатывать на нефти и газе столько, как раньше. При этом увеличивается параллельный импорт, что тоже не способствует стабильности российской валюты.
Вывозят деньги из страны и туристы, отмечают эксперты.
При этом Минфин хочет в ближайшее время закупить валюту и золото. Эксперты полагают, что будет закупаться китайская валюта.
В августе, по прогнозам экспертов, возможно увеличение сверхнефтегазового дохода до 73,2 млрд рублей. Но будет ли этот прогноз оправдан, станет понятно по итогам месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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