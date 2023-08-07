РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля.

Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА Новости. К концу лета увеличивается «валютный голод», и это влечет дальнейшее его падение к доллару и евро.

С начала текущего года рубль относительно доллара упал на 57%, а относительно евро – на 73%. Причина падения — сокращение экспорта и увеличение импорта. Россия уже не может зарабатывать на нефти и газе столько, как раньше. При этом увеличивается параллельный импорт, что тоже не способствует стабильности российской валюты.

Вывозят деньги из страны и туристы, отмечают эксперты.

При этом Минфин хочет в ближайшее время закупить валюту и золото. Эксперты полагают, что будет закупаться китайская валюта.

В августе, по прогнозам экспертов, возможно увеличение сверхнефтегазового дохода до 73,2 млрд рублей. Но будет ли этот прогноз оправдан, станет понятно по итогам месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»