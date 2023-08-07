«Завтрак - 6000 рублей»: россияне в Стамбуле взвыли от высоких цен

Турция вошла в пятерку самых дорогих туристических направлений.

До выборов президент страны Реджеп Эрдоган обещал: «Мы предотвратим чрезмерный рост цен товаров на полках, как можно скорее возьмем инфляцию под контроль».

Корреспондент «МК» решила узнать, как изменилась жизнь в Стамбуле после победы Эрдогана. Она задала этот вопрос местным жителям. Еще в прошлом году Стамбул считался доступным направлением для среднего класса, но сегодня этот город для богатых людей.

За скромный турецкий завтрак, в который входят яичница из двух яиц, оливки, маслины, масло, варенье, мед, овощная икра, маленькая тарелочка помидоров и огурцов, в кафе придется заплатить почти 500 лир (1800 рублей). Обед обошелся в 5000 рублей за троих, а за ужин в самом простом пивном баре пришлось выложить восемь тысяч рублей. Это за две пиццы, пару бокалов пива и алкогольный коктейль. Журналистку шокировали цены на фрукты: черешня – 200 лир (720 рублей), персики – 120 лир (430 рублей), абрикосы – 150 лир (540 рублей). Таким образом, за два дня в Турции было потрачено около 70 тысяч рублей.

В Стамбуле не осталось дешевых ресторанов. За исключением социальных кафе в пригородах. Но и там единственное, что турки могут пить дешево, — это чай. Раньше чай был бесплатным во всех ресторанах. Теперь его продают за деньги.

Минимальная зарплата - в Турции составляет 11400 лир (40 800 рублей). Ее могут поднять до 15000 (53 700 рублей). Пенсия - 7500 лир (26 850 рублей). Арендовать квартиру в Стамбуле можно минимум за 10 000 лир (35 800 рублей). Цены на продукты растут. Так, два года назад полкило творога стоило 3,95 (14 рублей) лиры, теперь 24,5 лир (89 рублей). Стоимость одежды, обуви и промтоваров тоже увеличилась, но незаметно, как и цены на коммунальные услуги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»