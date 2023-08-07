РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними.

Как пишет РИА «Новости», Франция может отменить сделку по продаже США предприятия по производству деталей для ядерных реакторов.

Вашингтон еще в прошлом году выпустил закон, предполагающий льготы для производителей и покупателей электрокаров американской сборки. И этот шаг негативно оценили в Брюсселе, отмечая, что США подрывают конкурентоспособность европоставщиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил о том, что для европейских производителей необходимы хотя бы незначительные послабления. В Германии же говорят о том, что ЕС следует дать «жесткий ответ» США.

Париж хочет добиться того, чтобы США не выкупили компанию Velan SAS, которая занимается изготовлением деталей для ядерных реакторов. Макрон подчеркнул, что батареи, теплонасосы, ветряные электростанции и солнечные панели будут иметь право на льготы. А для США крайне важно заполучить эту компанию, поскольку ядерная отрасль представляет собой критически важный аспект для этой страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»