Terry Group: из-за старения населения КНР не сможет превзойти США по ВВП

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Серьезную угрозу для экономического роста Китая представляют старение населения и сокращение его численности. Как сказано в отчете консалтинговой фирмы Terry Group, эти факторы оказывают влияние на способность Китая конкурировать с США и другими сильными экономиками.
Согласно прогнозам ООН, к концу века численность китайцев сократится вдвое и поэтому уменьшится доля трудоспособных граждан. Как сказано в отчете, с 1990 по 2010 год трудоспособное население Китая в среднем увеличивалось на 1,7% в год. Но в скором времени эта тенденция развернется в обратную сторону. Ожидается, что в 2030-2050 годах население Поднебесной будет сокращаться на 1% в год. Аналитики отмечают, что снижение этого показателя приведет к эквивалентному снижению темпов роста занятости и ВВП в Китае.
В августе газета Financial Times сообщила, что Пекин потребовал от местных экономистов комментировать ситуацию только в позитивном ключе. Китайским аналитикам запрещено говорить о падении объемов иностранных инвестиций, дефляции и слабом росте экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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