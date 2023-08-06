«МК»: экономисты РФ разъяснили, кому выгоден взрыв в турецком порту Дериндже

В турецком порту Дериндже 7 августа при погрузке пшеницы на корабль прогремел взрыв, который повредил 13 из 16 элеваторов.

Об экономических последствиях этого инцидента рассказывает издание «МК».

По версии следствия, взрыв в порту произошел из-за мучной пыли. При этом мэр города Зэки Айгюн утверждает, что этот инцидент – результат халатности персонала. В соцсетях же пишут о том, что за всем может стоять Россия, поскольку порт Дериндже принимал активное участие в зерновой сделке.

Директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов говорит о том, что взрыв в турецком порту негативно скажется на экспорте российского зерна. Он может упасть на 15%. Но все же долгосрочные последствия аварии в целом более негативны для Турции, чем для России.

При этом стоит ожидать и повышения цен на зерновые культуры. Хотя на экономику Турции и России этот инцидент, как полагают аналитики, не повлияет.

Но трейдеры сейчас могут воспользоваться ситуацией и разогнать панику, превысив последствия катастрофы. Не исключены информационные вбросы, нацеленные на подогревание панических настроений. Но все же стоит учитывать и то, что с августа из-за засушливой погоды в Индии и ЕС, зерновые и так дорожают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»