«74.RU» выяснил, когда начнут падать цены на отдых в Турции

Цены на отдых в Турции растут, что вынудило многих россиян в этом году отказаться от поездок на любимые турецкие курорты.

Если три года назад отдохнуть в Турции вдвоем 10 дней можно было за 100 тыс. рублей, то в этом году такая поездка обойдется уже в 185 тыс. рублей, пишет «74.ru».

Как отмечают эксперты, резкое подорожание отдыха в Турции объясняется несколькими причинами. Так, выросли цены на авиаперелеты.

Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции стало падение рубля к турецкой лире.

Помимо этого стоит отметить и то, что вырос поток туристов в Турцию из других стран. И это привело к дефициту номеров, что позволило отельерам удерживать цены на номера, отказавшись от горячих предложений.

По мнению представителей турбизнеса, резкого и существенного снижения цен на отдых в Турции уже не стоит ожидать. К зиме, возможно, туры подешевеют. Но это происходит регулярно в зимний период.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»