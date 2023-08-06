«74.RU» выяснил, когда начнут падать цены на отдых в Турции

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Цены на отдых в Турции растут, что вынудило многих россиян в этом году отказаться от поездок на любимые турецкие курорты.
Если три года назад отдохнуть в Турции вдвоем 10 дней можно было за 100 тыс. рублей, то в этом году такая поездка обойдется уже в 185 тыс. рублей, пишет «74.ru».
Как отмечают эксперты, резкое подорожание отдыха в Турции объясняется несколькими причинами. Так, выросли цены на авиаперелеты.
Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции стало падение рубля к турецкой лире.
Помимо этого стоит отметить и то, что вырос поток туристов в Турцию из других стран. И это привело к дефициту номеров, что позволило отельерам удерживать цены на номера, отказавшись от горячих предложений.
По мнению представителей турбизнеса, резкого и существенного снижения цен на отдых в Турции уже не стоит ожидать. К зиме, возможно, туры подешевеют. Но это происходит регулярно в зимний период.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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