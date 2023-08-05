«19FortyFive»: понижение кредитного рейтинга США обеспокоило экономистов

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Рейтинговое агентство «Fitch» понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+. В качестве обоснования указываются ожидания ухудшения финансового положения в стране в течение трех ближайших лет, увеличение долговой нагрузки, а также ослабление управления экономикой.
Рейтинг AA в системе «Fitch» указывает на то, что государство сохраняет за собой высокий уровень платежеспособности, а риски наступления дефолта оцениваются как низкие.
Обозреватели журнала «19FortyFive» пишут, что понижение долгосрочного рейтинга вызвало закономерную обеспокоенность экспертов, легкое волнение. Но часть из них все же верят в то, что случившееся будет сигналом американским политическим элитам о том, что пора приступить к глобальному решению проблемы бюджетного дефицита и сокращению госдолга. Последний сейчас составляет 100% от ВВП. Это невиданный со времен окончания Второй мировой войны уровень. Решить проблему сейчас будет сложнее, нежели в 50-х годах, но не невозможно.
Дело в том, что Соединенные Штаты Америки «занимают средства в собственной валюте». Учитывая это, практически исключено то, что США объявят дефолт из-за госдолга, поскольку ФРС в любой момент может включить печатный станок для того, чтобы страна имела возможность рассчитаться со своими кредиторами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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