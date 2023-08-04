«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из них ожидают, что в скором времени отечественная валюта пробьет отметку в 100 рублей за доллар.

Фундаментально давление продолжает оказывать тот же фактор, что и раньше — повышение импорта и сокращение экспорта. Они и вызывают планомерное снижение профицита по счету текущих операций.

Украина вчера и позавчера атаковала российские корабли в бухте Новосибирска и в Керченском проливе. Скажется ли этот фактор на курсе рубля, станет понятно позже. Однако совершенно очевидно и неоспоримо, говорит аналитик AMarkets Артем Деев, что стоимость нефти и газа сильнее всего влияют на рубль.

«Сверхдоходы по этой статье ожидаются только по итогам августа, а эффект от них стоит ожидать еще позже. Подорожавшее черное золото тоже пока не успело сказаться на отечественной экономике – наблюдаем финансовый лаг», – пояснил он.

Деев добавил, что если регулятор продолжить «сжигать» средства ФНБ, это негативным образом скажется на курсе рубля.

Антон Прокудин («Ингосстрах-Инвестиции») сообщил о том, что давление на рубль прекратится после завершения тренда на восстановление импорта. При этом, вероятно, будет иметь место разгоняющаяся инфляция.

Эксперт увидел перспективу ослабления национальной валюты до уровня чуть больше 100 рублей за доллар уже до конца текущего года, пишет «Взгляд».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»