По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны
Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...Подробнее
Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что в РФ сейчас растет кредитная активность населения. Но при этом Банк России прогнозирует замедление темпов роста экономики.
Чтобы удержать экономику от обвала, Центробанк РФ в прошлом году проводил несколько раз коррекцию ключевой ставки и осуществлял регуляцию валютного рынка. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5%.
При этом наблюдается сейчас рост внутреннего спроса. Эксперты говорят о том, что, несмотря на уход многих брендов, люди начали адаптироваться к новым условиям и уже покупают товары с учетом того предложения, которое удалось сформировать поставщикам.
Повышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. Но поскольку экспорт при этом упал, в итоге рубль ослаб и подорожания импорта сейчас отражается в росте ценников на прилавках.
Эксперты не исключают, что ЦБ снова вмешается в ситуацию, но будет действовать уже в интересах бюджета. Могут ужесточить правила выдачи кредитов, чтобы сократить объемы просрочки по кредитам.
Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Идет также сокращение расходов бюджета по ряду статей. Все это в любом случае будут ощущать на себе граждане, отмечают аналитики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...Подробнее
Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...Подробнее
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по...Подробнее
Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...Подробнее
Международное агентство «Fitch» сообщило, что риски долгосрочного дефолта экономики США изменены с ААА до АА+. Как...Подробнее