По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

Сегодня, 09:14

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По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения
Фото из открытых источников

Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что в РФ сейчас растет кредитная активность населения. Но при этом Банк России прогнозирует замедление темпов роста экономики.

Чтобы удержать экономику от обвала, Центробанк РФ в прошлом году проводил несколько раз коррекцию ключевой ставки и осуществлял регуляцию валютного рынка. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5%.

При этом наблюдается сейчас рост внутреннего спроса. Эксперты говорят о том, что, несмотря на уход многих брендов, люди начали адаптироваться к новым условиям и уже покупают товары с учетом того предложения, которое удалось сформировать поставщикам.

Повышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. Но поскольку экспорт при этом упал, в итоге рубль ослаб и подорожания импорта сейчас отражается в росте ценников на прилавках.

Эксперты не исключают, что ЦБ снова вмешается в ситуацию, но будет действовать уже в интересах бюджета. Могут ужесточить правила выдачи кредитов, чтобы сократить объемы просрочки по кредитам.

Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Идет также сокращение расходов бюджета по ряду статей. Все это в любом случае будут ощущать на себе граждане, отмечают аналитики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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