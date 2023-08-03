«Ъ»: внутренний туризм в России в среднем дорожает быстрее зарубежного

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Цены на туры внутри РФ выросли в среднем на 29-33%. Об этом пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей туристической отрасли.
«Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортах выше, чем на зарубежных. Отдых в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29—33% в годовом выражении, а в Турции и Египте — в пределах 17%», — отмечается в публикации.
По мнению участников рынка, цены на перелеты внутри РФ высокие, тогда как цена на перелеты за рубеж меняется, а количество перевозчиков растет, что позволяет находить выгодные варианты на многие направления.
Пока же эксперты констатируют, что средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, почти до 98 тысяч рублей, в Абхазию на 20%, примерно до 119 тысяч руб. На эти направления в в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно.
Чтобы хоть как-то оправдать рост цен, эксперты говорят о необходимости повышать уровень сервиса на курортах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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