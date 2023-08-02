В OneTwoTrip назвали курорты с самыми дешевыми номерами летом

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В августе и сентябре выгоднее всего покупать туры в Шарм-эш-Шейх или на Пхукет. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip, передает ТАСС.
Сейчас на этих курортах можно поселиться менее чем за 2 тыс. рублей в сутки, тогда как даже в Тбилиси поселение от 2 тыс. рублей.
До 3 тыс. рублей стартуют ценники номеров в Хургаде (2,1 тыс. рублей), Санье (2,7 тыс. рублей), Анкаре (2,8 тыс. рублей) и Батуми (2,9 тыс. рублей). Замыкает топ-10 бюджетных направлений Дубай (проживание в отеле стоит минимум 3 тыс. рублей), Ереван (3,1 тыс. рублей) и Астана (3,4 тыс. рублей)
А вот в России дешевле всего отдохнуть можно в Барнауле, где стоимость размещения на одни сутки стартует от 1,4 тыс. рублей. Далее идут по стоимости проживания Краснодар, Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва. В этих городах можно найти номера до 2 тыс. рублей за сутки.
В диапазоне от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей минимальная стоимость проживания в гостиницах Екатеринбурга, Пятигорска, Анапы, Мурманска и Минеральных Вод.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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