РИАН: США пришлось отдать «самое ценное» за свои долги

Международное агентство «Fitch» сообщило, что риски долгосрочного дефолта экономики США изменены с ААА до АА+. Как известно, американской экономике десятилетиями присваивался высший кредитный рейтинг. Главными причинами такого прогноза стали возрастающая долговая нагрузка, рост дефицита бюджета и потенциальная рецессия. Как правило, рейтинг ААА присваивается при исключительной платежеспособности и минимальных рисках дефолта.

Но в «Fitch» решили, что экономика США ухудшилась, поэтому рейтинг был понижен. Понижение рейтинга означает ухудшение экономики в следующие три года. Минфин США назвал решение «Fitch» как необоснованное и неактуальное, заявив, что для расчета прогноза использовались устаревшие данные. В июне конгресс увеличил потолок госдолга до 120% ВВП. Согласно прогнозу МВФ, в следующем году будет уже 125%, в 2025-м ? 129%, а в 2028-м ? все 136%.

США попали в тиски: для покрытия дефицита следует наращивать заимствования, а затраты на обслуживание долга приблизились к 970 млрд долларов. По мнению финансового аналитика Владислава Антонова, накануне президентских выборов администрация Джо Байдена не станет сокращать бюджетные расходы и увеличивать налоги, что помогло бы сократить госдолг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»