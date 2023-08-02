Rg.ru: Эксперт Осипова сообщила подешевеет ли отдых в Турции в 2023

Сегодня, 08:39

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Rg.ru: Эксперт Осипова сообщила подешевеет ли отдых в Турции в 2023
Фото из открытых источников

Из-за ослабления рубля отдых за рубежом для российских туристов существенно подорожал, но к концу года стоимость туров в Турцию может снизиться. Об этом рассказала «РГ» исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.

Она отметила, что в сравнении с прошлым годом туры в Турцию сейчас стоят на 60% дороже. Потому россияне стали выбирать чаще другие страны, в том числе ОАЭ. Но на стоимость туров повлиял не только курс рубля, но и то, что в Турции сейчас высокая внутренняя инфляция.

Тем не менее, чтобы привлечь туристов и получать прибыль даже в низкий сезон, Турция анонсировала снижение стоимости туров к концу года.

«Турция уже анонсировала, что туры на отдых там заметно снизятся к зимнему периоду», — отметила Осипова.

Она добавила, что в Турции зимой тоже интересно отдыхать, поскольку там можно отправиться кататься на лыжах, съездить на экскурсии по достопримечательностям, походить по местным магазинам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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