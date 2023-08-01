CNBC: миру грозит дефицит риса из-за засухи в Таиланде

Таиланд переживает период засухи, сообщает Национальное управление водных ресурсов (ONWR). Месячное количество осадков составляет лишь 60% от нормы, заявил генеральный секретарь Сурасри Кидтимонтон.

В связи с засухой население должно принять меры по экономии воды. Прежде всего, фермерам следует перейти к выращиванию многолетних культур, которые не нуждаются в обильном поливе. К примеру, для выращивания килограмма проса требуется 650–1200 литров воды, а для риса — 2500 литров.

Поставки риса могут снизиться из-за планов властей Таиланда экономить воду, что грозит подорожанием этого продукта. Сокращение экспорта из Таиланда происходит на фоне запрета поставок из Индии, на долю которой приходится 40% мировой торговли рисом. Следование директиве правительства Таиланда приведет к снижению производства и повышению мировых цен, предположил старший аналитик Rabobank Оскар Тьякра.

Биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе подскочили до трехлетнего максимума в 572 доллара за тонну. За две недели цены выросли на 7% после запрета Индии вывозить из страны все виды риса за исключением басмати, который затронул около 80% экспорта. Ограничение экспорта риса вызвало панику среди покупателей по всему миру. Это заставило магазины ввести ограничения на количество отпускаемого товара. Другие торговые площадки решили заработать на ажиотаже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»