Эксперт Евгений Якушев: россияне в основном планируют работать до самой смерти

Сегодня, 11:49

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Эксперт Евгений Якушев: россияне в основном планируют работать до самой смерти
Фото из открытых источников

Из-за низкой пенсии многие россияне работают до самой смерти и эта тенденция сохраниться. Об этом заявил эксперт Евгений Якушев в интервью «NEWS.ru».

Россияне говорят о том, что вынуждены работать, поскольку пенсии им платят небольшие. В итоге они продолжают работать, чтобы получать дополнительный доход.

Также россияне говорят о том, что не доверяют пенсионной системе.

Учитывая то, что во многих странах, в том числе в РФ, выросла продолжительность жизни, пенсионный возраст становится более гибким и в разных странах повышается, чтобы адаптироваться к увеличивающейся продолжительности жизни пожилых людей.

Поэтому не исключено, что пенсионный возраст будут и далее поднимать, поскольку это снизит нагрузку на бюджет, но при этом будет возможность увеличить сумму выплат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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