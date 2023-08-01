В граде увидели угрозу мировому климату

Эксперты ожидают удорожание страхования солнечных электростанций в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает ОСН.

Причиной удорожания страховки они называют ухудшение погодных условий в США, где из-за климатических изменений могут участиться торнадо, град и т.п.

В конце июня солнечная станция Scottsbluff в Небраске пострадала после сильного града размером с бейсбольный мяч. Град разрушил большую часть солнечных панелей. И это вынудило страховщиков повысить страховку солнечных электростанций примерно в полтора раза.

Также страховка может подорожать и для ветровых электростанций. При этом может упасть их эффективность из-за частых штормов и ураганов.

Комментируя эту ситуацию, страховой консультант Джейсон Камински заявил, что погодные условия делают проблемным финансирование «зеленой» энергетики. И такая проблема может вскоре возникнуть в других странах, которые тоже пытаются активно ее развивать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»