Уральский экономист объяснил, почему слабеет рубль в 2023

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Сегодня, в среду, 2 августа, в России курс доллара поднялся выше 93 рублей, а евро торгуется на уровне 103 рублей. Валюта Российской Федерации и далее продолжает стремительно дешеветь. На протяжении какого периода будет продолжаться подобная ситуация, журналисты спросили у уральского экономиста.
Финансовый управляющий Виталий Калугин рассказал о том, что он сам чрезвычайно удивлен нынешним ослаблением рубля.
«По правде говоря, я ждал курс доллара где-то в районе 82–85 рублей. Однако мой прогноз на данный момент не сбывается, потому что никакие формальные причины не могут рубль укрепить. Спрос на доллар сильно превышает предложение: импортерам надо закупаться, завезти до конца года очень много товаров из Китая, но встречный поток экспортных доходов, к сожалению, не идет, экспортеры продают по минимуму, соответственно, валюты на рынке очень мало», — такая гипотеза у финансового управляющего Виталия Калугина.
Экономист отметил, что активно вывозить деньги из страны россияне начали после мятежа Пригожина. Данные события произошли 23 и 24 июня. Сейчас видно, что этот процесс затянулся.
«Фундаментально рубль слаб. Он слаб как по торговому балансу, так и по недоверию к нему физических лиц», — говорит Виталий Калугин.
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала e1.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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