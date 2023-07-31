Параллельный импорт предложили распространить на все товары

Сегодня, 12:09

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Параллельный импорт предложили распространить на все товары
Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предлагает разрешить параллельный импорт любых товаров.

По его мнению, это исключит проблему с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет, пишет «Коммерсантъ». Он уже направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором озвучил свое предложение.

По мнению Кузнецова, у Минпромторга «нет установленных законом полномочий» включать в перечень конкретные иностранные бренды.

«При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — заявил Кузнецов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов отметил, что нынешнее законодательство вынуждает суды выносить решения против импортеров и продавцов, даже если они ввозят продукцию, производитель которой в РФ уже не работает.

Но глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что это в итоге может спровоцировать ситуацию, когда в РФ будет поставляться продукция и без согласия правообладателей, работающих в РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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