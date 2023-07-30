Экономический кризис 2023 года, по мнению экономистов, пока откладывается. Об этом сообщает издание «Взгляд».

По мнению многих экономистов, мировой спад в экономике, который прогнозировался специалистами на 2023 год, произойдет позже. Не исключено, что в следующем году. Пока же на сегодняшний день западная федеральная резервная система (ФРС) своих ставок не снижает, за счет чего им удается держаться на плаву.

«Я считаю, что риски рецессии снизились, отчасти отодвинулись… А теперь ожидания, что ФРС начнет снижать ставку, перенесены на первый–второй кварталы 2024-го», – прокомментировал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Вместе с тем, в США доходы населения снизились, как и спрос со стороны государства и экспорт. По словам эксперта, отрицательный рост дали все факторы, которые в первом полугодии стимулировали в США рост ВВП. Поэтому не исключено, что американский валовой внутренний продукт во втором полугодии окончательно перестанет расти и экономика перейдет в состоянии стагнации.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко также говорит о сегодняшнем снижении рисков мировой рецессии. Она связала это с падением цен на нефть и газ, за счет чего в США ослабла инфляция.

«Снижение ценового давления позволит ФРС завершить цикл повышения ключевой ставки до конца года», – предположила Холоденко.

Она отметила, что риски рецессии в США в следующем году равны примерно 50%, поскольку «кривая доходности» американских «трежерис» перевернута. Кроме того, об этом сигнализируют снижение Индекса опережающих экономических индикаторов США и сегодняшнее соотношение между медью и золотом, когда стоимость меди снижается, а золота растет.

И нельзя забывать о цикличности мировой экономики, когда кризисы происходят примерно раз в 10 лет. Так, кризис был в 1997–1998 годах, потом в 2008–2009 годах.

«Возможные причины кризиса – циклические: все еще высокая инфляция, цикл повышения ставок ФРС, увеличение стоимости обслуживания государственного долга и кредитов американцев, дефицит бюджета, геополитика. При появлении резких негативных триггеров или «черных лебедей» возможно наступление кризиса на мировом уровне», — предупредила Холоденко.

Поскольку мировая финансовая система полностью зависит от американского доллара, то экономический кризис затронет практически любую страну. Правда, для России из-за наложенных на нее санкций, проблемы от кризиса будут менее негативными. Если же большие проблемы затронут экономики Китая, Индии и Турции, куда следует основной объем российского экспорта, то это больно ударит и по самой России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»