Экономический кризис 2023 года, по мнению экономистов, пока откладывается

Сегодня, 13:44

Image 16+
Экономический кризис 2023 года, по мнению экономистов, пока откладывается
Фото из открытых источников

Экономический кризис 2023 года, по мнению экономистов, пока откладывается. Об этом сообщает издание «Взгляд».

По мнению многих экономистов, мировой спад в экономике, который прогнозировался специалистами на 2023 год, произойдет позже. Не исключено, что в следующем году. Пока же на сегодняшний день западная федеральная резервная система (ФРС) своих ставок не снижает, за счет чего им удается держаться на плаву.

«Я считаю, что риски рецессии снизились, отчасти отодвинулись… А теперь ожидания, что ФРС начнет снижать ставку, перенесены на первый–второй кварталы 2024-го», – прокомментировал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Вместе с тем, в США доходы населения снизились, как и спрос со стороны государства и экспорт. По словам эксперта, отрицательный рост дали все факторы, которые в первом полугодии стимулировали в США рост ВВП. Поэтому не исключено, что американский валовой внутренний продукт во втором полугодии окончательно перестанет расти и экономика перейдет в состоянии стагнации.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко также говорит о сегодняшнем снижении рисков мировой рецессии. Она связала это с падением цен на нефть и газ, за счет чего в США ослабла инфляция.

«Снижение ценового давления позволит ФРС завершить цикл повышения ключевой ставки до конца года», – предположила Холоденко.

Она отметила, что риски рецессии в США в следующем году равны примерно 50%, поскольку «кривая доходности» американских «трежерис» перевернута. Кроме того, об этом сигнализируют снижение Индекса опережающих экономических индикаторов США и сегодняшнее соотношение между медью и золотом, когда стоимость меди снижается, а золота растет.

И нельзя забывать о цикличности мировой экономики, когда кризисы происходят примерно раз в 10 лет. Так, кризис был в 1997–1998 годах, потом в 2008–2009 годах.

«Возможные причины кризиса – циклические: все еще высокая инфляция, цикл повышения ставок ФРС, увеличение стоимости обслуживания государственного долга и кредитов американцев, дефицит бюджета, геополитика. При появлении резких негативных триггеров или «черных лебедей» возможно наступление кризиса на мировом уровне», — предупредила Холоденко.

Поскольку мировая финансовая система полностью зависит от американского доллара, то экономический кризис затронет практически любую страну. Правда, для России из-за наложенных на нее санкций, проблемы от кризиса будут менее негативными. Если же большие проблемы затронут экономики Китая, Индии и Турции, куда следует основной объем российского экспорта, то это больно ударит и по самой России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Экономический кризис 2023 года, по мнению экономистов, пока откладывается

Сегодня, 13:44

Десять миллионов немцев ограничивают себя в употреблении мяса

Сегодня, 12:24

В Канаде стремительно снижается уровень жизни

Сегодня, 11:24

В Словакии зафиксирован самый высокий уровень инфляции в ЕС в июле

Сегодня, 09:04

Европе предрекли стремительный финансовый кризис

Сегодня, 08:19

Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Вчера, 17:24

«Известия»: ЮАР вошла в число стран у бизнес-туристов

Вчера, 15:44

Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

30-07-2023, 11:34

Британцев предупредили о тяжелой зиме и вероятном росте цен

30-07-2023, 11:14

Эксперты РФ: цифровой рубль поможет бороться с тотализаторами и серыми зарплатами

30-07-2023, 09:19

Экономист Липсиц рассказал, как копить деньги при зарплате 30 тыс. рублей

29-07-2023, 19:49

Указ подписан: график повышения пенсий и выплат в 2024 году

29-07-2023, 19:49

Экономист Холод: в РФ временно запретили экспортировать рис из-за неурожая

29-07-2023, 17:44

Названы города РФ с самым подорожавшим арендным жильем

29-07-2023, 15:34

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

29-07-2023, 14:09

Рубль удивил нежеланием укрепляться: что ждет нацвалюту в августе 2023

29-07-2023, 13:54

Китай обогнал РФ и стал главным торговым партнером Казахстана

29-07-2023, 13:39

Эксперты РФ объяснили, почему цены на гречку и алкоголь продолжают расти

29-07-2023, 10:44

Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

29-07-2023, 10:29

Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в Турции маловероятен

29-07-2023, 08:39

Возможно, Вам будет интересно

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

30-07-2023, 21:49

0

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...

Подробнее
Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Вчера, 14:59

0

Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...

Подробнее
Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

Вчера, 08:19

0

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...

Подробнее
В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

Вчера, 12:34

0

Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...

Подробнее
Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один БПЛА врезался в башню «Москва-Сити»

Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один БПЛА врезался в башню «Москва-Сити»

30-07-2023, 07:59

0

Ранним утром в воскресенье, 30 июля, Москва была снова атакована беспилотными летательными аппаратами противника. К...

Подробнее
Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

Вчера, 10:14

0

С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров