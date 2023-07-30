Десять миллионов немцев ограничивают себя в употреблении мяса

Результаты исследования Статистического управления Европейских сообществ указывают на то, что около десяти миллионов немцев не могут позволить себе есть мясо или рыбу чаще чем раз в два дня. Эти продукты для них стали слишком дорогими.

Как отмечено в отчете Евростата, 11,4% немцев в прошлом году не могли себе позволить блюда с мясом, птицей и рыбой. Этот показатель вырос на 0,9% по сравнению с 2021 годом. Также в отчете говорится о том, что доля людей, которые должны ограничивать себя в питании, особенно велика среди родителей, воспитывающих детей в одиночку. Более 19,3% матерей- и отцов-одиночек не располагают средствами для того, чтобы ежедневно есть мясо, рыбу или альтернативные вегетарианские продукты.

Лидер партии «Левые» Дитмар Барч возложил ответственность за рост числа бедных на правительство Олафа Шольца, которое не предпринимает никаких мер для предотвращения скачков цен на продукты питания. Депутат бундестага предложил временно не облагать продукты питания налогом на добавленную стоимость (НДС) и установить контроль за ценами в розничных сетях.

По мнению политика, это поможет вытащить экономику страны из плачевной ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»