В Канаде стремительно снижается уровень жизни

Сегодня, 11:24

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В Канаде стремительно снижается уровень жизни
Фото из открытых источников

Снижение уровня жизни в Канаде вызывает серьезные опасения у экономистов. Эксперты называют Канаду одной из развитых стран мира, где уровень жизни стал ниже, чем до начала пандемии.

Экономист Делового совета Британской Колумбии по вопросам политики Дэвид Уильямс обращает внимание на то, что экономика Канады не является настолько эффективной, какой она могла бы быть. Как говорят данные Всемирного банка, показатель ВВП на душу населения в Канаде остается высоким, но последние восемь лет показывают, что темпы его прироста составили всего 0,4%. Для сравнения: за это время в странах Европы ВВП увеличился на 1,4%.

В 1981 году Канада находилась на шестом месте по уровню ВВП, а в прошлом году она оказалась на 15-м. Уровень жизни канадцев будет продолжать снижаться на протяжении как минимум одного поколения, если не произойдет кардинальных изменений в экономике. Снижение уровня жизни чревато ухудшением социальной сферы, увеличением неравенства и снижением благосостояния граждан.

Для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо стимулировать экономический рост. Речь идет об инвестициях в инновацию, науку и образование, а также об улучшении бизнес-климата и привлечении иностранных инвестиций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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