В июле в Словакии зафиксирован самый высокий уровень инфляции, что вызывает серьезные опасения. Такие данные предоставило статистическое управление Европейского союза Eurostat.

Как стало известно, в минувшем месяце индекс потребительских цен в Словакии вырос на 10,2%. Этот показатель является самым высоким среди стран ЕС. По сравнению с июнем, когда инфляция составляла 5,5%, это значительное увеличение. Заметный рост цен наблюдается в секторе продуктов питания, алкоголя и табака. Стоимость этих товаров увеличилась на 10,8%.

Сложившаяся ситуация чревата серьезными проблемами для экономики страны. Словакия, выступающая за усиление санкций против России, зависит от торгово-экономического сотрудничества с РФ. Такая политика может привести к увеличению цен на импортируемые товары. Также сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость для Словакии и других стран ЕС уменьшать зависимость экономики от внешних факторов.

Смягчить последствия высокой инфляции помогут развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импорта. Такие меры способны обеспечить устойчивый экономический рост. Словакия должна сосредоточиться на мерах по сдерживанию инфляции и стабилизации цен. К ним относятся контроль цен на товары первой необходимости, поддержка отечественного производства и инвестиции в те области, которые помогают снизить зависимость от импорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»