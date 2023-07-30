Европе предрекли стремительный финансовый кризис

Европейская экономика может зайти в еще более глубокую рецессию из-за уровня кредитования. Об этом пишет британское издание «UnHerd», передает «Прайм».

По мнению британских аналитиков, в этот раз рецессия ожидается более бурной, нежели она была в 2008-2009 годах. Эксперты отмечают, что если предыдущий финансовый кризис развивался постепенно, то сейчас есть угроза его быстрого развития.

В коммерческом секторе объем спроса на кредиты находится на уровне исторического минимума, и этот факт вызывает тревогу.

В тоже время есть и признаки того, что в Европе нет рецессии. В частности, показатели безработицы на очень низком уровне. При этом автор публикации полагает, что ситуация в экономике ЕС достаточно сложная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»