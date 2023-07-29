Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они являются хранилищем личной информации о пассажирах, о чем рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. На талоне имеется штрих-код, содержащий личную информацию пассажира: имя, адрес, электронную почту, номер телефона, иногда информацию о финансах.
В этой связи эксперт посоветовала не выбрасывать талон в мусорку, не оставлять его на полу аэропорта или в самолете. Дело в том, что документом могут завладеть мошенники, которые получат доступ к целому массиву данных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее
Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...Подробнее