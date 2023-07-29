Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они являются хранилищем личной информации о пассажирах, о чем рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. На талоне имеется штрих-код, содержащий личную информацию пассажира: имя, адрес, электронную почту, номер телефона, иногда информацию о финансах.

В этой связи эксперт посоветовала не выбрасывать талон в мусорку, не оставлять его на полу аэропорта или в самолете. Дело в том, что документом могут завладеть мошенники, которые получат доступ к целому массиву данных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»