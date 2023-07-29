Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Сегодня, 17:24

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Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета
Фото из открытых источников

Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они являются хранилищем личной информации о пассажирах, о чем рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. На талоне имеется штрих-код, содержащий личную информацию пассажира: имя, адрес, электронную почту, номер телефона, иногда информацию о финансах. 

В этой связи эксперт посоветовала не выбрасывать талон в мусорку, не оставлять его на полу аэропорта или в самолете. Дело в том, что  документом могут завладеть мошенники, которые получат доступ к целому массиву данных. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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