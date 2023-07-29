«Известия»: ЮАР вошла в число стран у бизнес-туристов

Российский бизнес-туризм перебирается в Африку. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на сервис «Авиасейлс для бизнеса».

Бизнес-туристы из России теперь все больше посматривают в сторону африканского континента в качестве приоритетного направления для своих целей. По данным сервиса, уже по итогам первого полугодия можно составить рейтинг наиболее привлекательных стран для бизнес-поездок. Это Южная Африка, Марокко, Тунис, Кения, Алжир, Намибия, Гана, Эфиопия, Уганда и Замбия, причем в ЮАР бронь на билеты выросла на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Немного меньше — в Кению и Намибию: 150% и 140% соответственно.

После снятия коронавирусных ограничений бизнес все активнее направляет своих сотрудников в загранкомандировки. По словам экспертов, африканское направление так заинтересовало деловых россиян из-за его привлекательности в качестве транспортного хаба. Так, через Марокко удобно улететь в Европу, через Эфиопию — в Латинскую Америку и т. д.

Кроме того, многие африканские страны сами по себе по мере развития экономики региона становятся привлекательными для россиян в плане инвестиций и развития собственного бизнеса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»