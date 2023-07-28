Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль окажут влияние несколько факторов. От них зависит, каким будет курс на начало сентября.

На последний месяц лета не запланированы заседания ФРС, ЕЦБ и Центробанка РФ по процентным ставкам. На этом основании экономист делает вывод, что ни положительных, ни негативных существенных ориентиров от решений, которые могли бы быть приняты, рубль не получит.

А вот на мировые цены на нефть внимание обратить стоит. Обычно новости по результатам заседания мониторингового комитета ОПЕК, так же как и ежемесячный доклад ОПЕК, на курс российской национальной валюты влияние оказывают.

В первой декаде августа ожидаются данные по инфляции в стране по итогам июля. Ее разгон может говорить о том, что регулятор снова прибегнет к повышению ключевой ставки. А это может способствовать укреплению, как и замедление инфляции в США, позитивные новости с саммита БРИКС.

Эксперт ожидает в сентябре курс будет в пределах 88-95 рублей за доллар. Но подчеркивает, что национальная валюта чувствительна к политическим и санкционным рискам. В случае обострения ситуации рубль снова может подешеветь, пишет «Российская газета».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»