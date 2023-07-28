Британцев предупредили о тяжелой зиме и вероятном росте цен

Сегодня, 11:14

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Британцев предупредили о тяжелой зиме и вероятном росте цен
Фото из открытых источников

Компания Energy UK предупредила британцев о повышении цен на энергию, что может стать проблемой для многих домохозяйств и предприятий. Цены на энергоносители остаются высокими, несмотря на некоторое их снижение.

Energy UK не исключает дальнейший рост стоимости на энергию. В контексте предстоящей зимы, когда потребление энергии возрастает, это вызывает серьезные опасения. Скачок цен на энергоносители может оказать негативное влияние на экономику страны. Тот факт, что потребителям придется тратить больше денег на оплату счетов, может привести к сокращению расходов на другие товары и услуги первой необходимости.

Повышение цен негативно скажется на предприятиях, зависящих от энергии. Причин возможного повышения цен немало. К примеру, к этому ведет увеличение стоимости производства энергии. На стоимость энергоносителей оказывают влияние изменение цен на нефть и газ, а также политические и экономические события.

В целом британские потребители должны быть готовы к тому, что зима может стать непростым периодом в финансовом плане. Помочь снизить негативные последствия повышения цен на энергоносители могут меры по энергосбережению и поиск альтернативных источников энергии. Речь идет об установке энергоэффективного оборудования, изоляции дома, использовании энергосберегающих ламп и регулярном обслуживании отопительных систем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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